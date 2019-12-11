شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليار دولار حصيلة الضرائب في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، وصول إيرادات الضرائب خلال تشرين الأول/‏أكتوبر الماضي إلى 32.3 تريليون وون (27.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2.6 تريليون وون مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الضرائب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 260.4 تريليون وون بانخفاض 3 تريليونات وون عن الفترة نفسها من2018. (د ب أ)

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