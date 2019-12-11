250 خبيراً دولياً يناقشون آليات تطوير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابعة للبنك الدولي الذي يعقد بدبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بمشاركة أكثر من 250 خبيراً من البنك الدولي لبحث نتائج التقرير ومناقشة سبل تطوير وتحسين منهجيته.

ويستعرض الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال مشاركته برنامج عمل معرفي وشامل يضم إنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، وهي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع:» لا شك أن انعقاد هذا الاجتماع في دبي إنما يمثل انعكاساً للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في مجال التنافسية بعدما تبوأت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحققت المركز ال 16 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة: تتشرف حكومة رأس الخيمة بتقديم دعمها وأن تكون شريكاً في تنظيم الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.وصرح المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بأن البلدية ستشارك في اجتماعات وورش العمل التي تعقد بدبي لمجموعة العمل الفنية لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، حيث ستقوم الدائرة ضمن فعاليات المؤتمر، باستقبال خبراء البنك الدولي وممثلي الوفود الذين سيحضرون للمؤتمر، وذلك لعرض أفضل ممارساتها بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء، وشرح استراتيجية التحسينات التي أجرتها وأهلتها للحصول على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الثالث عالمياً.وأكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرص المجلس على تعزيز شراكاته مع كافة مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية تحقيقاً لهدفه الاستراتيجي المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.وقال هاني الهاملي، بمكتب تنافسية دبي في اقتصادية دبي: «تسرنا المشاركة جبناً إلى جنب مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في هذا الحدث حرصاً على تعزيز محركات العمل التنافسي ضمن مهام المكتب، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز صدارة تنافسية دبي ودولة الإمارات.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على المضي في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تحسين مكانة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية العالمية.