استقرار النفط وهبوط صادرات الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بشكل طفيف، مستفيدة من توقعات بقرب انفراج الموقف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومزايا اتفاق أوبك مع منتجين شركاء على زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 0.4% إلى 64.60 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.36% إلى 59.92 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الاثنين.

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وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة «حالة النشوة (بسبب تخفيضات أوبك) لم تدم طويلاً والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري».

وأظهرت بيانات الأحد هبوط صادرات الصين في نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 1.1% على عكس توقعات استطلاع لرويترز بزيادة واحد%.

ويقول محللون إن تحرك أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء مثل روسيا، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يوميا حالياً سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.