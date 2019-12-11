شكرا لقرائتكم خبر عن «تايم» تضيف منشأتين فندقيتين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت مجموعة «تايم» للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية جديدة لإدارة وتشغيل منشأتين فندقيتين لشركة «جيمس إتش آر سوليوشنز» في دولة الإمارات.
وستتولى «تايم» إدارة العمليات اليومية لكل من «تايم أونيكس» للشقق الفندقية القصيص و«تايم مونستون» للشقق الفندقية الفجيرة.
وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة نمو علامة «تايم» الفندقية وتوسيع نطاق أعمالنا في كافة أنحاء دولة الإمارات مع افتتاح المزيد من الفنادق في دبي والشارقة، فضلاً عن التوسع في مناطق أخرى من المنطقة مثل السعودية ومصر».
تضم «تايم أونيكس» للشقق الفندقية القصيص 176 شقة فندقية بما في ذلك 42 استوديو و99 شقة بغرفة نوم واحدة و35 شقة مؤلفة من غرفتي نوم. بالمقابل تتألف «تايم مونستون» للشقق الفندقية الفجيرة من 89 شقة فندقية بما في ذلك 13 شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة و76 شقة مكونة من غرفتي نوم.
وأكد علي محمد عبيد القطامي، المدير الإداري لشركة «جيمس إتش آر سوليوشنز» على أهمية توقيع هذه الشراكة بالقول: «وقع اختيارنا على مجموعة«تايم» للفنادق لإدارة هاتين المنشأتين الفندقيتين نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة وتمتعها بالديناميكية والمرونة، مع نجاحها في تشغيل وإدارة عدد من الفنادق في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، عبر تقديم تجربة ضيافة استثنائية.
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