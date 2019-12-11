شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 جنيه ليغلق عند مستوى 694.747 مليار جنيه.





إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الملتقى العربى للاستثمارات، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الأهلى للتنمية والاستثمار.





البورصة تربح 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 جنيه ليغلق عند مستوى 694.747 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 86.8 مليون ورقة مالية بقيمة 534 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.7 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.86%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 16 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 16028 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 5038 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 25 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.





لجنة العضويةأصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قراراً رقم 53 لسنة 2019، بحظر استفادة شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، من الخدمات والتسهيلات التى تقدمها البورصة فيما يتعلق بأول طرح قادم بالبورصة لاحق لتاريخ إخطار الشركة بالقرار، وعلى الشركة ضرورة الالتزام بكافة شروط وأحكام الطروحات، وكذا الضوابط والقرارات التى تعلنها البورصة فيما يخص تنفيذ الطرح والإجراءات والمواعيد والتعاملات بسوق العمليات OPR.

جاء ذلك بقرار لجنة العضوية رقم 89 لسنة 2015 والمعلن عنه على شاشات التداول بتاريخ 9 أغسطس لعام 2015 بشأن الممارسات التى تمت بالمخالفة للضوابط الخاصة بشأن الطروحات.

كما قررت اللجنة، الموافقة على توفيق أوضاع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كأمين حفظ وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم (156) لسنة 2014 فى 11 مايو لعام 2014.