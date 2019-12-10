شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض متأثراً باستمرار تراجع تسليم الطائرات هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات الثلاثاء في أعقاب إعلان الشركة عن حجم وعدد ما سلمته من طائرات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2019.



وبحسب بيانات "بوينج"، فإن الشركة سلمت طائرات بعدد يقل عن نصف ما سلمته خلال نفس الفترة من العام الماضي كما يقل أيضا عن نصف ما سلمته "إيرباص" المنافسة في الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2019.

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وسلمت "بوينج" 345 طائرة فقط خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بتسليم 704 طائرات خلال نفس الفترة من عام 2018.



وتعكس هذه البيانات الضعيفة استمرار تأثير أزمة وقف طائرات "737 ماكس" منذ مارس/آذار هذا العام بعد سقوط طائرتين إندونيسية وإثيوبية من نفس الطراز في أقل من ستة أشهر الأمر الذي أسفر عن مصرع نحو 346 شخصاً.



وفي ختام تعاملات الثلاثاء، انخفض سهم "بوينج" بنحو 1% إلى 347.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 351.4 دولار وأقل سعر عند 347.4 دولار.