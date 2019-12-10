الاقتصاد

الفضة تتجه نحو الارتفاع وسط انخفاض الدولار وترقب قرار الاحتياطي الاتحادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة فضلا عن عدم اليقين المتواصل حول المفاوضات التجارية.


وذكر المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن فرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد الصين لا يزال أمرا محتمل التنفيذ قبل منتصف الشهر الجاري حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

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وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي غدا عن قراره بخصوص الفائدة ممع توقعات بتثبيتها دون تغيير في إطار تقييم البنك لقرارات الخفض الثلاثة هذا العام.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 16.702 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16.77 دولار وأقل سعر عند 16.625 دولار.

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