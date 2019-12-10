شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قبل يوم واحد من انعقاد الانتخابات العامة في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية وذلك مع تحول الأنظار يوم الخميس الموافق الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول لمتابعة الانتخابات العامة المبكرة في المملكة المتحدة.



وتشير التكهنات إلى فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" بالأغلبية الأمر الذي يمهد الطريق نحو تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل.

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وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المحافظين على حزب العمال بزعامة "جيريمي كوربين" في الانتخابات المبكرة، وبالتالي، فإن "جونسون" وحكومته يتجهون لتنفيذ "بريكست" وإنهاء حالة عدم اليقين الممتدة منذ منتصف عام 2016 عندما أجرت لندن استفتاء تاريخيا أسفر عن موافقة غالبية الشعب البريطاني على الخروج من التكتل الأوروبي الموحد.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% في الشهر الماضي بينما تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3194، وسجل أعلى سعر عند 1.3216 وأقل سعر عند 1.3133.