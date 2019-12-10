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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع في انتظار قرار البنك المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي.
ولا تزال الأسواق تترقب نتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، فتارة تنطلق تصريحات إيجابية عن قرب التوقيع على الاتفاق النهائي، وتارة أخرى يتم التلويح بورقة زيادة الرسوم الجمركية.
ومن المنتظر الأربعاء إعلان البنك المركزي الأمريكي عن قراره بشأن معدل الفائدة بعد اجتماع بدأ اليوم، وتشير التوقعات إلى الإبقاء عليها دون تغيير عقب تصريحات من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" تلمح إلى ذلك.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسلم فبراير/شباط بنسبة 0.2% وأغلقت عند 1468.10 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1473.7 دولار وأقل سعر عند 1464.2 دولار.
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