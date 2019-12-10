الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا للرياديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق، بحسب وزير النقل المهندس صالح الجاسر، مبينا أن الوزارة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في القطاع وزيادة نسبة التكامل بين أنماط النقل المختلفة.
وقال خلال ملتقى الميزانية أمس إنه تم استثمار 400 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السنوات العشر الماضية.
من جهته قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة «تحتل السعودية المركز الثالث عالميا بعد أمريكا وكوريا الجنوبية في الجيل الخامس».
وأوضح خلال ملتقى الميزانية أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا بقيمة 40 مليار ريال في المملكة، مؤكدا أن هناك فرصة أمام القطاع الخاص والرياديين لانتهاز هذه الفرصة.
الذكاء الاصطناعي
- يخلق 133 مليون وظيفة عالميا
- تتلاشى 75 مليون وظيفة عالميا
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