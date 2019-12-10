شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10- 12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-12-2019.

إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الملتقى العربى للاستثمارات، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الأهلى للتنمية والاستثمار.

البورصة تربح 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 جنيه ليغلق عند مستوى 694.747 مليار جنيه. البورصة تربح 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 جنيه ليغلق عند مستوى 694.747 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 86.8 مليون ورقة مالية بقيمة 534 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.7 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.86%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 16 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 16028 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 5038 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 25 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 6.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 10.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.30%

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- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 10.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.83%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.42%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا إغلاق 43.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.15%

- بنك الشركة المصرية العربية الدولية بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.82%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.40%

- السويس للأسمنت إغلاق 8.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.34%