شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية تتبرع لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنطلاقًا من مسئوليتها تجاه المجتمع، خصصت هيئة الرقابة المالية اليوم مبلغ تبرع من فوائد نشاط التأمين التكافلى لصالح تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، جاء ذلك فى إطار احتفالها بمرور 10 سنوات على إنشائها، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية فى جهة رقابية موحدة للقطاع المالى غير المصرفى، ذلك خلال مؤتمر صحفى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمود محى الدين نائب أول مجموعة البنك الدولي.

وتوجهت الدكتورة هبة السويدى، رئيس مجلس امناء مؤسسة اهل مصر للتنمية، بالشكر لهيئة الرقابة المالية على جهدها لدعم المؤسسة فى تنفيذ مهمتها لتوفير أحدث سبل علاج الحروق والحوادث فى مصر، ونشر الوعى بأهمية قضية الإصابة بالحروق، وأثرها الإقتصادى، والاجتماعى والنفسى على ضحايا حوادث الحروق، لاسيما دعم جهود المستشفى لإعادة تأهيل المصابين ودمجهم فى المجتمع.

وقالت الدكتورة هبة السويدى أن مستشفى أهل مصر هى أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص من نوعه فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا لخدمة ضحايا الحوادث والحروق يتم تزويده بوسائل وأجهزة طبية وعلمية على أحدث التقنيات العالمية، والذى يسعى لتقديم العلاج لجميع حالات الحروق بالمجان.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أولت الهيئة اهتماما خاص لدعم المشروعات الإنسانية ذات البعد الإنساني. وأضاف أن دعم شركات التأمين التكافلى لتجهيز مستشفى أهل مصر يأتى إنطلاقًا من مسئوليتها تجاه المجتمع وضرورة خدمة أفراده وتخفيف آلام ضحاياه.

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وأشاد عمران بالدور الفعال لمؤسسة أهل مصر للتنمية منذ نشاتها فى خدمة كافة فئات المجتمع المصرى، ونشر الوعى حول ضحايا حوادث الحروق وسبل الوقاية والعلاج، عن طريق تأسيس مستشفى اهل مصر، لتصبح الأولى المتخصصة فى علاج ضحايا الحوادث والحروق.

واهتم القائمون على المؤتمر بالحوار حول القرارات والقوانين التى يتوجب وضعها او تعديلها، لتحقيق مصلحة القطاع المالى غير المصرفى والقطاعات المختلفة، وأكد أن الهيئة ستستمر فى التوسع فى تطبيق ممارسات الحوكمة فى القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية.

مؤسسة أهل مصر هى مؤسسة تنموية غير هادفة للربح تعمل فى مجالات الصحة، والتوعية والتنمية الإجتماعية. تهدف المؤسسة للوصول إلى مجتمعات انسانية خالية من الحروق. تسعى المؤسسة لتطوير نموذج متكامل معترف به دولياً لرعاية ضحايا الحروق طبياً ونفسياً، فضلًا عن وضع معايير جديدة للإدارة المتكاملة للحروق فى مصر، والذى تقوم به مستشفى أهل مصر.