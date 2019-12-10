شكرا لقرائتكم خبر عن سيدى كرير: إن أى كابيتال تمضى فى إجراءات اختيار مدير للطرح بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
وكان مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، قد وافق على قرار هيكل التمويل للمشروع بنسبة 30% حقوق ملكية و70% قرض من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج البرروبلين والبولى بروبلين بنظام تسليم مفتاح وبطاقة تصميمة 500 ألف طن/سنة لمشروع البروبلين وطاقة تصميمية 450 ألف طن/سنة لمشروع البولى بروبلين.
وكانت شركة سيدبك، قد أعلنت عن السير فى الإجراءات الزلامة بغعضر اختيار مقولى المعموم للمشورعات من خلال المناقصات المطروحة بهذا الصدد، وتم التعاقد مكع بنك الكويت الوطنى كمستشار مالى لقرض تمويل مشروع البروبلين والبولى بروبلين.
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