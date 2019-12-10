الاقتصاد

سيدى كرير: إن أى كابيتال تمضى فى إجراءات اختيار مدير للطرح بالبورصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن شركة ان اى كابيتال تمضى فى إجراءات اختيار مدير للطرح حصة إضافية من الشركة بالبورصة، وإعداد مسودات التعاقد اللازمة مع الجهات المنوط بها إعداد ومراجعة كراسة الطرح تمهيداً للتعاقد معهم بعد الاتفاق فى البدء فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة لتمويل نسبة حقوق الملكية بالمشروع، والتى ستتحدد بشكل نهائى بعد الترسية واختيار مقاولى التنفيذ للمشروع.

 

وكان مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، قد وافق على قرار هيكل التمويل للمشروع بنسبة 30% حقوق ملكية و70% قرض من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج البرروبلين والبولى بروبلين بنظام تسليم مفتاح وبطاقة تصميمة 500 ألف طن/سنة لمشروع البروبلين وطاقة تصميمية 450 ألف طن/سنة لمشروع البولى بروبلين.

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وكانت شركة سيدبك، قد أعلنت عن السير فى الإجراءات الزلامة بغعضر اختيار مقولى المعموم للمشورعات من خلال المناقصات المطروحة بهذا الصدد، وتم التعاقد مكع بنك الكويت الوطنى كمستشار مالى لقرض تمويل مشروع البروبلين والبولى بروبلين. 

 

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