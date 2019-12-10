شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام تعاملات الثلاثاء.. و"السعودية" تتراجع قبل طرح أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة دبى هامشياً مدفوعة بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى، وصعد قطاع الخدمات ببورصة البحرين، وواصلت مؤشرات بورصة الكويت صعودها، فيما تراجعت بورصة السعودية قبل يوم من إدراج سهم أرامكو بالسوق السعودية.



بورصة دبىارتفاع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 3.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.61 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات. بورصة دبىارتفاع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 3.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.61 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 201.1 مليون سهم محققة ما قيمته 319.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2589 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 16 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فقطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%.



بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود عدد من القطاعات القيادية. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود عدد من القطاعات القيادية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6100.70 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6748.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% رابحاً 12.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4822.06 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 142 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار كويتى عبر 8196 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، تلاه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 13.04%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.70%، فيما تصدر سهم "شركة الديرة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%.

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بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.77 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات التأمين والبنوك التجارية والخدمات. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.77 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات التأمين والبنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.4 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 13.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.77%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 53.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8066.42 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% خاسراً 10.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6445.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 107.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 53 شركة، فيما تراجعت 129 شركة.

وتراجع 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.54%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.26%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.07%، فقطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.95%.

وجاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.73%، ثم شاكر نسبة 5.43%، ثم الكثيرى بنسبة 5.31%، فيما تصدر سهم "ثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.82% ثم المملكة بنسبة 6.05%، ثم بدجت السعودية بنسبة 3.52%.