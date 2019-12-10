شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن السعودي يودع الدفعة 25 للمستحقين بقيمة 2.6 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "حساب المواطن" السعودي بدء إيداع مخصص الدعم للدورة الخامسة والعشرين للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح البرنامج في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء مشيرا إلى أن قيمة مبالغ دعم المستحقين للدفعة الخامسة والعشرين بلغت 2.6 مليار ريال، لنحو 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغت قيمة تعويضات الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، وشملت المستحقات 84% من الأسر والأفراد المؤهلين، بمتوسط 961 ريال دعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر