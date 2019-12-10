شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو واليابان تمددان اتفاق تخزين الخام في أوكيناوا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن، اليوم الثلاثاء، إنها جددت اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية النفطية بشأن تخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاثة أعوام أخرى.

وذكرت الشركة في بيان أنها تؤجر بموجب الاتفاق 13 صهريجا لتخزين النفط الخام الوطني في الجزيرة الواقعة جنوب غربي بر اليابان الرئيسي لأرامكو السعودية مما يتيح للشركة النفطية تخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من الخام على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب "رويترز".

ومقابل توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو السعودية يكون لليابان أولوية الحصول على مخزونات النفط في حالات الطوارئ.

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وقالت الشركة اليابانية إن اتفاق تأجير الصهاريج مستمر منذ 2010 ويجري تجديده كل ثلاثة أعوام.

وذكرت الشركة أن الاتفاق "يساهم في أمن الطاقة في اليابان ويعزز العلاقة مع السعودية التي تمد اليابان بأكثر من ثلث وارداتها من النفط الخام".

وقال أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية، في وقت سابق أن الشركة وقعت 14 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بـ9 مليارات دولار في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.