شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي: أنشطة القطاع الخاص نمت بنسب بين 4 و6% على اساس سنوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي ساما، نمو أربعة أنشطة في القطاع الخاص، منها القطاع العقاري، تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتجاوز 4 إلى 6% العام الماضي.

وأضاف الخليفي في جلسة على هامش ملتقى الميزانية في الرياض اليوم، أن نمو الإقراض العقاري أثر إيجابيا في قطاع التشييد والبناء وأن الإقراض العقاري يضاهي الإقراض الاستهلاكي في السعودية، ويمثل الإقراض العقاري 19% من حجم المحفظة التمويلية، بحسب قناة العربية.

وأشار إلى أن القروض للمنشآت الصغيرة نمت بنسبة 8% وتشكل 6.2% من إجمالي القروض خلال العام الحالي.

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وقرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).