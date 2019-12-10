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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع في انتظار قرار البنك المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية فضلا عن ترقب قرار البنك المركزي في الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر صحفية اليوم أن الصين والولايات المتحدة تتفاوضان على إمكانية تأجيل زيادة الرسوم الجمركية إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري لمنح الفرصة للمزيد من التفاوض وتقريب وجهات النظر تمهيدا للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.
وبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية وسوف يستمر حتى الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن الفائدة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يثبت الفائدة دون تغيير بعد تلميحات من رئيسه "جيروم باول" بالتوقف عن اتخاذ أي قرارت بخفض أو رفع الفائدة لفترة لتقييم الأمور.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.
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