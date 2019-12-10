شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويعاود الارتفاع في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وكانت "أوبك" والمنتجون المستقلون قد اتفقوا على تعميق خفض الإنتاج بنصف مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من عام 2020.



وتترقب الأسواق غدا إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة، بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية في وقت لاحق اليوم.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 59.1 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.1% إلى 64.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.7 دولار.