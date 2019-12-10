شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد تصريحات "لو" بشأن ضعف الاستهلاك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف عقب تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو" بشأن الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي.



وأكد "لو" على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وافق التوقعات، لكن ضعف الاستهلاك كان مفاجئا للبنك المركزي في الوقت الذ يتواصل فيه بقاء معدل البطالة قرب مستويات مرتفعة.



ورغم ذلك، أعرب "لو" عن ثقته في زيادة المستهلكين لوتيرة الإنفاق في الفترة القادمة الأمر الذي سيدعم بدوره الإنفاق.

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وأشار إلى أن ضعف الاستهلاك في الربع السنوي الثالث لا يعني وجود رسالة كامنة بمخاطر ما تلوح في الأفق أو في المستقبل القريب.



وألمح رئيس البنك المركزي إلى استمرار المخاطر الواردة من الأسواق العالمية لعل أبرزها عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6815، وسجل أعلى سعر عند 0.6838 وأقل سعر عند 0.68.