ميزانية 2020 لا تتضمن رسوم طرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أن ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق، مبينا أن الوزارة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في القطاع وزيادة نسبة التكامل بين أنماط النقل المختلفة.

وقال خلال ملتقى الميزانية بالرياض أمس، أنه تم استثمار 400 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أن من أولويات الوزارة رفع مستوى السلامة والجودة في الطرق والتشغيل الكامل لمطار جدة ووضع الرؤية لتوسعة مطار الملك خالد، إضافة إلى إطلاق 5 مشاريع في المطارات الأخرى خلال 2020.

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وحول قطاع الموانئ أوضح الجاسر أن الوزارة تستهدف زيادة حصة المسافنة في قطاع الموانئ بالمنطقة. وقال إن الوزارة أطلقت قبل يومين اتفاقية لاستكمال الدراسة وطريقة التمويل المناسبة لتنفيذ مشروع الجسر البري. وأضاف أن الوزارة تستهدف تنفيذ النقل العام بثلاث مدن في المملكة، وتطوير خدمات الأجرة بهوية حديثة وخدمات عالية ومعممة على مستوى المملكة.

من جهته قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة «تحتل السعودية المركز الثالث عالميا بعد أمريكا وكوريا الجنوبية في الجيل الخامس».

وأوضح خلال ملتقى الميزانية، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا بقيمة 40 مليار ريال في المملكة. وأنه من المتوقع أن يخلق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة 133 مليون وظيفة في العالم خلال العشر سنوات المقبلة، فيما ستتلاشى 75 مليون وظيفة.

وبين السواحة أن 58 مليون وظيفة الجديدة حصة المملكة العادلة منها باعتبارها الاقتصاد رقم 18 في العالم ستكون بنحو 0.5% إلى 1%، مؤكدا أن هناك فرصة أمام القطاع الخاص والرياديين لانتهاز هذه الفرصة.

وأشار الوزير إلى ارتفاع نسب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% إلى 4% خلال 2019، إضافة إلى ارتفاع نسبة التوطين من 40% إلى 44%.