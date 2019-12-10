الإسكان تستهدف ضخ 100 ألف وحدة سكنية وخدمة 300 ألف أسرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستهدف وزارة الإسكان في عام 2020 ضخ 100 ألف وحدة سكنية، وخدمة 300 ألف أسرة جديدة، بينها 130 ألف أسرة ستسكن منازلها فعليا.
وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال مؤتمر ميزانية المملكة 2020، أن الوزارة تعتزم في 2020 ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.
وأضاف أن من أهم مستهدفات الوزارة للعام المقبل توفير أكثر من 90 ألف أرض مجانية جديدة عبر تطوير 72 مخططا جديدا بقيمة 5.2 مليارات ريال.
وذكر وزير الإسكان أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفرت 125 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 70 مشروعا بقيمة 62 مليار ريال خلال عام 2019.
وأكد أن الوزارة تجاوزت مستهدفاتها لـ2019 بخدمة 300 ألف أسرة بينها 106 آلاف سكنت منازلها، مبينا أن عقود التمويل وصلت إلى 21 ألفا في الشهر الواحد بعد أن كان الطموح يتمثل في الوصول إلى 12 ألفا.
وأضاف أن 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية في 2019 بقيمة تجاوزت 78 مليار ريال، مبينا أنه في العام المقبل سيصل عدد العقود إلى 204 آلاف بقيمة 100 مليار ريال.
وبخصوص الإسكان التنموي قال الحقيل إنه تم تسليم 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم السكنية بنظام الانتفاع في عام 2019، مبينا أن الوزارة وقعت عقودا بقيمة 11 مليارا لتوفير 30 ألف وحدة جديدة في 2020 للأسر الضمانية ومحدودي الدخل.
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