ماذا قدمت 8 قطاعات في 2019 وما مستهدفاتها في 2020؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت 8 قطاعات من بينها الإسكان والتعليم والعدل عددا من الإنجازات في 2019 ، فيما تستهدف مجموعة أخرى من الإنجازات في 2020 ، وفق ما أعلنته وزارة المالية عبر بيان الميزانية العامة للدولة 2020 . وفيما يلي أبرز ما أنجزته القطاعات وما تستهدفه:

الإسكان

- 242 ألف أسرة سعودية استفادت من برامج وزارة الإسكان.

- توقيع 84 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

- تنفيذ 33 مشروعا لتطوير البنية التحتية لحوالي 51 ألف قطعة أرض.

- البدء في بناء 96 ألف وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة.

- إطلاق منصة بناة المساكن لتسهيل رحلة المستفيد في بناء المنازل، حيث تغطي عملية البناء كاملة من التصميم.

- إطلاق منصة استدامة لتطبق من خلالها مجموعة من الآليات لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء.

- إطلاق منصة جود الإسكان لدعم توفير الوحدات السكنية، ودفع الإيجارات عن الأسر المحتاجة.

أبرز إنجازات 2019

- الاستمرار في تقديم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لدعم أرباح التمويل بمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى للمواطنين المؤهلين.

- تقديم الدعم المالي (قرض حسن) للراغبين في شراء وحدة سكنية جاهزة.

- إنشاء وتنفيذ وطرح وحدات سكنية لمنتج البيع على الخارطة لمستفيدي وزارة الإسكان.

- تطوير أراضي وزارة الإسكان لتوفير المنتجات السكنية لمستحقي الدعم السكني من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص والإسكان التنموي.

- تقديم برامج محفزة لتطوير البنية التحتية للأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من خلال تقديم حوافز مالية مستردة.

- توقيع عقود بقيمة 14 مليار ريال لتنفيذ وحدات سكنية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.

الصحة

- دشنت وزارة الصحة 4 مراكز لخدمات قسطرة القلب، و 7 مراكز للأورام، و 3 مراكز للسمنة، و 5 مراكز لاضطرابات النمو والسلوك.

- إطلاق 4 أجهزة روبوت جراحي على مستوى المملكة، أكثرها لعمليات الجراحة العامة والمسالك البولية.

- إنشاء وتشغيل مختبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة، والذي يهدف إلى تطوير مختبر عالمي للأبحاث التقنية الصحية.

- مشروع العيادات المتنقلة لتوفير 10 عربات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للوصول إلى المناطق الطرفية التي لا تتوفر بها خدمات صحية، بنسبة تغطية بلغت 84 %.

- إطلاق 200 عيادة طب أسنان محمولة وموزعة على مناطق المملكة وبالتنسيق مع وزارة التعليم،. ويقدر عدد المستفيدين أكثر من 150 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي.

- تشغيل 65 مركز إسعاف جديدا. - إطلاق برنامج نموذج الرعاية الصحية الحديث للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال ستة أنظمة رعاية.

- تطبيق نظام «وصفتي » في 600 مركز صحي بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفير الأدوية.

أبرز إنجازات 2019

- التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خلال فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات مملوكة من الحكومة تتنافس على أسس الجودة والكفاءة.

- إنشاء إدارة المسوحات الصحية لتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية وغير المعدية على مستوى المملكة.

- إطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية.

- إنشاء وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات في الخضراوات والفواكه.

التعليم

- استفاد أكثر من 71 ألف طالب وطالبة من البرامج الخاصة بالموهوبين.

- تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والقيادات المدرسية بهدف تطوير مهاراتهم العلمية والعملية والشخصية التي تؤهلهم للتعامل مع الطلبة وإتقانهم أساليب التدريس الفعال.

- تسجيل أكثر من 17 ألف بحث محكم منشور صادر من المؤسسات التعليمية السعودية، وتسجيل 159 براءة اختراع.

- افتتاح 32 مركز تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM ) في 32 مدرسة في جميع مناطق المملكة، والتي تسهم في تطوير قدرات الطلاب واتجاهاتهم وميولهم.

- بلغت نسبة الالتحاق الإجمالية في برامج رياض الأطفال حوالي 18% من إجمالي المواليد في المملكة.

- بلغت نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي حوالي 13% من طلاب التعليم العام.

- تدشين المنصة الالكترونية سفير 2 لخدمة الطلبة المبتعثين والراغبين في الدراسة بالخارج.

أبرز إنجازات 2019

- زيادة عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث.

- زيادة فرص الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة للوصول إلى نسبة التحاق تصل إلى 22 %

- التحول نحو التعليم الرقمي من خلال استخدام أساليب ومنهجيات تعليمية تفاعلية ومعاصرة.

- افتتاح 77 مركزا مدرسيا تختص بنشر منهجية تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ) .) STEM

- تطوير الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتطوير الاستراتيجية الوطنية للرياضة الجامعية من خلال تطوير المنشآت الرياضية وتطوير الرياضة النسائية.

العمل والتنمية الاجتماعية

- إطلاق المنصة الالكترونية للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية بهدف زيادة مشاركتها في المناصب القيادية.

- تقديم قروض وبرامج تدريبية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك مساعدة أكثر من 22 ألف مستفيد في الحصول على فرص للتوظيف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

- افتتاح 5 بيوت اجتماعية لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

- تشغيل المنصة المعتمدة لبرنامج العمل عن بعد.

- بناء منصة العمل المرن (العمل بالساعة)، والتي تمكن أصحاب العمل والباحثين عن العمل من توثيق العقود الكترونيا.

- إطلاق خدمة «معروفة» لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية.

- استفادت 237,1 موظفة من برنامج «قرة» لتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات.

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- فتح قنوات تخص العنف الأسري من خلال التواصل الاجتماعي.

أبرز إنجازات 2019

- افتتاح الواحات النموذجية وإسناد خدماتها للقطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في المجتمع.

- مشروع تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري.

- توسيع خدمات الحماية الاجتماعية وتغطية جميع المناطق الجغرافية من خلال إنشاء فروع لتقديم خدمات الحماية.

- تصميم وإطلاق برنامج ادخاري يهدف لخدمة أعمال بنك التنمية الاجتماعية من الأسر المنتجة لتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار.

العدل

- إطلاق الوكالات الخارجية لتقديم خدمة الكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحيث تتيح لمنسوبيها المخول لهم إصدار وكالات للرعايا السعوديين في الخارج إصدار وكالات رسمية ومسجلة في أنظمة وزارة العدل.

- تدشين خدمة تراضي لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع الكترونيا «الصلح عن بعد» في جميع مراحلها من تقديم الدعوى إلى الوصول إلى نتيجة دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة.

- افتتاح 15 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 13 مدينة ضمن مبادرة «شمل»، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – الأطفال).

- تدشين مركز العمليات العدلي لتطوير لوحة بيانات تكاملية لقياس مؤشرات الأداء لمتابعة أداء المحاكم وكتابات العدل.

- إطلاق خدمة السداد الالكترونية لسداد المستحقات المالية في القضايا المختلفة من دون الذهاب إلى المحاكم المختلفة أو مراكز الخدمة للسداد.

- إطلاق خدمات توثيق الرهن العقاري في نظام الموثقين.

- إطلاق كتابات العدل المتنقلة لخدمة المستفيدين في عدد من مدن المملكة، غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل، لتصل التغطية إلى 21 مدينة رئيسة.

- إطلاق خدمة «إشارة»، وهي عبارة عن تطبيق يختص بالترجمة الفورية لفئة الصم في جميع المرافق.

أبرز إنجازات 2019

- تفعيل منظومة المصالحة لتسوية مختلف أنواع النزاعات من خلال نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع.

- التوسع في كتابات العدل المتنقلة لتقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجا.

- توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

- نظام التوثيق المتكامل لتحقيق رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري.

الصناعة والثروة المعدنية

- اعتماد زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليارات ريال لتمكينه من تحقيق دوره كمحرك مالي رئيس للتحول الصناعي في المملكة.

- إقرار تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية مدة خمس سنوات، مما يخفف الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية وزيادة تنافسية قطاع الصناعة، ودعم القطاع الخاص.

- إطلاق منصة تعدين لخدمة المستثمرين في قطاع التعدين وتقديم 22 خدمة.

- تدشين مركز الأعمال لخدمة المستثمرين ضمن مجمع الدوائر الحكومية بمدينة ينبع لتوفير نافذة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاجه المستثمر من خدمات.

- إطلاق النسخة الأولى من المنصة الالكترونية ضمن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية.

أبرز إنجازات 2019

-إعادة صياغة القوانين واللوائح المنظمة لمعايير البيئة والصحة والسلامة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في أنشطة التعدين وتطوير اللوائح لتحفيز المشاركة المجتمعية للقطاع.

- تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع.

- تنفيذ وتسويق علامة «صنع في السعودية .» - تطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم من خلال برنامج الإنتاجية الوطنية.

الاتصالات وتقنية المعلومات

- الوصول إلى تغطية 327 ألف منزل في المناطق غير الحضرية بالنطاق العريض اللاسلكي.

- ارتفاع متوسط سرعة الانترنت المتنقل إلى أكثر من 42 ميجابت/ ثانية.

- احتلت المملكة المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.

- تغطية 800 ألف منزل إضافي بالألياف الضوئية.

- إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري، وإضافة 400 ميجاهرتز في النطاق المتوسط (5.3 جيجا هرتز)، بالإضافة إلى نشر الجيل الخامس في الحرمين والمشاعر المقدسة وفي مطار نيوم.

- إطلاق وتفعيل المقسم الوطني للانترنت لتحسين البنية التحتية الرقمية وتمكين المحتوى المحلي للانترنت.

- إطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية المختصة في بناء وتطوير القدرات الرقمية الوطنية لوظائف المستقبل المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

أبرز إنجازات 2019

- برامج الابتكار الرقمي التي تهدف إلى تحفيز منظومة الابتكار وتمكين رواد الأعمال.

- البرنامج الوطني لتنمية التقنية، والذي يهدف إلى تسريع تطوير منظومة التقنية من خلال رفع مشاركة القطاع التقني في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مساهمته في المحتوى المحلي.

- نشر شبكة الألياف الضوئية بالمناطق الحضرية وتوفير التغطية لأكثر من مليوني منزل، بحيث تصل نسبة المنازل المغطاة في المملكة لحوالي 60 %

البيئة والمياه والزراعة

- تشجير 6 مواقع في بعض مناطق المملكة، بإجمالي يتخطى 600 ألف شجرة.

- إيصال خدمة الصرف الصحي للسكان والوصول إلى نسبة تغطية 57% وزيادة أطوال الشبكات 200,1 كلم وإيصال الخدمات لحوالي مليون مستفيد.

- إدخال أصناف جديدة للاستزراع السمكي، واستقطاب شركات عالمية للدخول في هذا المجال.

- إطلاق منصة الكترونية للتداول التجاري للتمور للتعريف بالتمور السعودية وبيعها على المشترين داخل وخارج المملكة، تحوي 25 متجرا الكترونيا.

- إطلاق منصة «زراعي» الالكترونية بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات ورفع كفاءة الخدمات.

أبرز إنجازات 2019

- زيادة نسبة تغطية مياه الشرب للسكان بإيصال خدمة المياه لأكثر من 868 ألف مستفيد جديد.

- زيادة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي للسكان بإيصال خدمة الصرف الصحي لأكثر من 886 ألف مستفيد جديد.

- خفض نسبة مياه الصرف غير المعالجة من مياه الصرف عن طريق الشبكة إلى صفر بالمئة وإغلاق جميع المرامي.

- تأهيل 23 مزرعة نموذجية في مناطق المملكة لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.