ماذا قدمت 8 قطاعات في 2019 وما مستهدفاتها في 2020؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حققت 8 قطاعات من بينها الإسكان والتعليم والعدل عددا من الإنجازات في 2019 ، فيما تستهدف مجموعة أخرى من الإنجازات في 2020 ، وفق ما أعلنته وزارة المالية عبر بيان الميزانية العامة للدولة 2020 . وفيما يلي أبرز ما أنجزته القطاعات وما تستهدفه:
الإسكان
- 242 ألف أسرة سعودية استفادت من برامج وزارة الإسكان.
- توقيع 84 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.
- تنفيذ 33 مشروعا لتطوير البنية التحتية لحوالي 51 ألف قطعة أرض.
- البدء في بناء 96 ألف وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة.
- إطلاق منصة بناة المساكن لتسهيل رحلة المستفيد في بناء المنازل، حيث تغطي عملية البناء كاملة من التصميم.
- إطلاق منصة استدامة لتطبق من خلالها مجموعة من الآليات لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء.
- إطلاق منصة جود الإسكان لدعم توفير الوحدات السكنية، ودفع الإيجارات عن الأسر المحتاجة.
أبرز إنجازات 2019
- الاستمرار في تقديم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لدعم أرباح التمويل بمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى للمواطنين المؤهلين.
- تقديم الدعم المالي (قرض حسن) للراغبين في شراء وحدة سكنية جاهزة.
- إنشاء وتنفيذ وطرح وحدات سكنية لمنتج البيع على الخارطة لمستفيدي وزارة الإسكان.
- تطوير أراضي وزارة الإسكان لتوفير المنتجات السكنية لمستحقي الدعم السكني من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص والإسكان التنموي.
- تقديم برامج محفزة لتطوير البنية التحتية للأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من خلال تقديم حوافز مالية مستردة.
- توقيع عقود بقيمة 14 مليار ريال لتنفيذ وحدات سكنية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.
الصحة
- دشنت وزارة الصحة 4 مراكز لخدمات قسطرة القلب، و 7 مراكز للأورام، و 3 مراكز للسمنة، و 5 مراكز لاضطرابات النمو والسلوك.
- إطلاق 4 أجهزة روبوت جراحي على مستوى المملكة، أكثرها لعمليات الجراحة العامة والمسالك البولية.
- إنشاء وتشغيل مختبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة، والذي يهدف إلى تطوير مختبر عالمي للأبحاث التقنية الصحية.
- مشروع العيادات المتنقلة لتوفير 10 عربات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للوصول إلى المناطق الطرفية التي لا تتوفر بها خدمات صحية، بنسبة تغطية بلغت 84 %.
- إطلاق 200 عيادة طب أسنان محمولة وموزعة على مناطق المملكة وبالتنسيق مع وزارة التعليم،. ويقدر عدد المستفيدين أكثر من 150 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي.
- تشغيل 65 مركز إسعاف جديدا. - إطلاق برنامج نموذج الرعاية الصحية الحديث للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال ستة أنظمة رعاية.
- تطبيق نظام «وصفتي » في 600 مركز صحي بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفير الأدوية.
أبرز إنجازات 2019
- التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خلال فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات مملوكة من الحكومة تتنافس على أسس الجودة والكفاءة.
- إنشاء إدارة المسوحات الصحية لتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية وغير المعدية على مستوى المملكة.
- إطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية.
- إنشاء وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات في الخضراوات والفواكه.
التعليم
- استفاد أكثر من 71 ألف طالب وطالبة من البرامج الخاصة بالموهوبين.
- تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والقيادات المدرسية بهدف تطوير مهاراتهم العلمية والعملية والشخصية التي تؤهلهم للتعامل مع الطلبة وإتقانهم أساليب التدريس الفعال.
- تسجيل أكثر من 17 ألف بحث محكم منشور صادر من المؤسسات التعليمية السعودية، وتسجيل 159 براءة اختراع.
- افتتاح 32 مركز تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM ) في 32 مدرسة في جميع مناطق المملكة، والتي تسهم في تطوير قدرات الطلاب واتجاهاتهم وميولهم.
- بلغت نسبة الالتحاق الإجمالية في برامج رياض الأطفال حوالي 18% من إجمالي المواليد في المملكة.
- بلغت نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي حوالي 13% من طلاب التعليم العام.
- تدشين المنصة الالكترونية سفير 2 لخدمة الطلبة المبتعثين والراغبين في الدراسة بالخارج.
أبرز إنجازات 2019
- زيادة عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث.
- زيادة فرص الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة للوصول إلى نسبة التحاق تصل إلى 22 %
- التحول نحو التعليم الرقمي من خلال استخدام أساليب ومنهجيات تعليمية تفاعلية ومعاصرة.
- افتتاح 77 مركزا مدرسيا تختص بنشر منهجية تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ) .) STEM
- تطوير الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتطوير الاستراتيجية الوطنية للرياضة الجامعية من خلال تطوير المنشآت الرياضية وتطوير الرياضة النسائية.
العمل والتنمية الاجتماعية
- إطلاق المنصة الالكترونية للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية بهدف زيادة مشاركتها في المناصب القيادية.
- تقديم قروض وبرامج تدريبية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك مساعدة أكثر من 22 ألف مستفيد في الحصول على فرص للتوظيف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
- افتتاح 5 بيوت اجتماعية لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة.
- تشغيل المنصة المعتمدة لبرنامج العمل عن بعد.
- بناء منصة العمل المرن (العمل بالساعة)، والتي تمكن أصحاب العمل والباحثين عن العمل من توثيق العقود الكترونيا.
- إطلاق خدمة «معروفة» لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية.
- استفادت 237,1 موظفة من برنامج «قرة» لتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات.
- فتح قنوات تخص العنف الأسري من خلال التواصل الاجتماعي.
أبرز إنجازات 2019
- افتتاح الواحات النموذجية وإسناد خدماتها للقطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في المجتمع.
- مشروع تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري.
- توسيع خدمات الحماية الاجتماعية وتغطية جميع المناطق الجغرافية من خلال إنشاء فروع لتقديم خدمات الحماية.
- تصميم وإطلاق برنامج ادخاري يهدف لخدمة أعمال بنك التنمية الاجتماعية من الأسر المنتجة لتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار.
العدل
- إطلاق الوكالات الخارجية لتقديم خدمة الكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحيث تتيح لمنسوبيها المخول لهم إصدار وكالات للرعايا السعوديين في الخارج إصدار وكالات رسمية ومسجلة في أنظمة وزارة العدل.
- تدشين خدمة تراضي لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع الكترونيا «الصلح عن بعد» في جميع مراحلها من تقديم الدعوى إلى الوصول إلى نتيجة دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة.
- افتتاح 15 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 13 مدينة ضمن مبادرة «شمل»، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – الأطفال).
- تدشين مركز العمليات العدلي لتطوير لوحة بيانات تكاملية لقياس مؤشرات الأداء لمتابعة أداء المحاكم وكتابات العدل.
- إطلاق خدمة السداد الالكترونية لسداد المستحقات المالية في القضايا المختلفة من دون الذهاب إلى المحاكم المختلفة أو مراكز الخدمة للسداد.
- إطلاق خدمات توثيق الرهن العقاري في نظام الموثقين.
- إطلاق كتابات العدل المتنقلة لخدمة المستفيدين في عدد من مدن المملكة، غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل، لتصل التغطية إلى 21 مدينة رئيسة.
- إطلاق خدمة «إشارة»، وهي عبارة عن تطبيق يختص بالترجمة الفورية لفئة الصم في جميع المرافق.
أبرز إنجازات 2019
- تفعيل منظومة المصالحة لتسوية مختلف أنواع النزاعات من خلال نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع.
- التوسع في كتابات العدل المتنقلة لتقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجا.
- توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
- نظام التوثيق المتكامل لتحقيق رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري.
الصناعة والثروة المعدنية
- اعتماد زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليارات ريال لتمكينه من تحقيق دوره كمحرك مالي رئيس للتحول الصناعي في المملكة.
- إقرار تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية مدة خمس سنوات، مما يخفف الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية وزيادة تنافسية قطاع الصناعة، ودعم القطاع الخاص.
- إطلاق منصة تعدين لخدمة المستثمرين في قطاع التعدين وتقديم 22 خدمة.
- تدشين مركز الأعمال لخدمة المستثمرين ضمن مجمع الدوائر الحكومية بمدينة ينبع لتوفير نافذة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاجه المستثمر من خدمات.
- إطلاق النسخة الأولى من المنصة الالكترونية ضمن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية.
أبرز إنجازات 2019
-إعادة صياغة القوانين واللوائح المنظمة لمعايير البيئة والصحة والسلامة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في أنشطة التعدين وتطوير اللوائح لتحفيز المشاركة المجتمعية للقطاع.
- تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع.
- تنفيذ وتسويق علامة «صنع في السعودية .» - تطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم من خلال برنامج الإنتاجية الوطنية.
الاتصالات وتقنية المعلومات
- الوصول إلى تغطية 327 ألف منزل في المناطق غير الحضرية بالنطاق العريض اللاسلكي.
- ارتفاع متوسط سرعة الانترنت المتنقل إلى أكثر من 42 ميجابت/ ثانية.
- احتلت المملكة المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.
- تغطية 800 ألف منزل إضافي بالألياف الضوئية.
- إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري، وإضافة 400 ميجاهرتز في النطاق المتوسط (5.3 جيجا هرتز)، بالإضافة إلى نشر الجيل الخامس في الحرمين والمشاعر المقدسة وفي مطار نيوم.
- إطلاق وتفعيل المقسم الوطني للانترنت لتحسين البنية التحتية الرقمية وتمكين المحتوى المحلي للانترنت.
- إطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية المختصة في بناء وتطوير القدرات الرقمية الوطنية لوظائف المستقبل المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
أبرز إنجازات 2019
- برامج الابتكار الرقمي التي تهدف إلى تحفيز منظومة الابتكار وتمكين رواد الأعمال.
- البرنامج الوطني لتنمية التقنية، والذي يهدف إلى تسريع تطوير منظومة التقنية من خلال رفع مشاركة القطاع التقني في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مساهمته في المحتوى المحلي.
- نشر شبكة الألياف الضوئية بالمناطق الحضرية وتوفير التغطية لأكثر من مليوني منزل، بحيث تصل نسبة المنازل المغطاة في المملكة لحوالي 60 %
البيئة والمياه والزراعة
- تشجير 6 مواقع في بعض مناطق المملكة، بإجمالي يتخطى 600 ألف شجرة.
- إيصال خدمة الصرف الصحي للسكان والوصول إلى نسبة تغطية 57% وزيادة أطوال الشبكات 200,1 كلم وإيصال الخدمات لحوالي مليون مستفيد.
- إدخال أصناف جديدة للاستزراع السمكي، واستقطاب شركات عالمية للدخول في هذا المجال.
- إطلاق منصة الكترونية للتداول التجاري للتمور للتعريف بالتمور السعودية وبيعها على المشترين داخل وخارج المملكة، تحوي 25 متجرا الكترونيا.
- إطلاق منصة «زراعي» الالكترونية بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات ورفع كفاءة الخدمات.
أبرز إنجازات 2019
- زيادة نسبة تغطية مياه الشرب للسكان بإيصال خدمة المياه لأكثر من 868 ألف مستفيد جديد.
- زيادة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي للسكان بإيصال خدمة الصرف الصحي لأكثر من 886 ألف مستفيد جديد.
- خفض نسبة مياه الصرف غير المعالجة من مياه الصرف عن طريق الشبكة إلى صفر بالمئة وإغلاق جميع المرامي.
- تأهيل 23 مزرعة نموذجية في مناطق المملكة لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.