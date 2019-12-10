شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار اقتصاد.. "الإحصاء": التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بمصر 3.6% فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار اليوم الثلاثاء 10-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا كان من بينها، جهاز الإحصاء يعلن عن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بمدن مصر يسجل 3.6% بنوفمبر، ووزير المالية يحذر من التهرب الضريبى، والتنمية الصناعية تطرح 43 مليون م مربع أراضى صناعية فى 3 سنوات. جهاز الإحصاء: التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بمدن مصر يسجل 3.6% بنوفمبر وزير المالية: احذروا..«التهرب الضريبى» جريمة مُخلة بالشرف والأمانة وعقوبتها السجن وزير الصناعة البيلارسى: حريصون على الانتهاء من مفاوضات التجارة الحرة مع مصر التنمية الصناعية: طرح 43 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة خلال 3 سنوات و6 مجمعات بوابة العمرة: إصدار 60 ألف باركود من البوابة الجديدة لتأشيرات العمرة والسياحة رئيس الرقابة المالية: نعتزم مطالبة الشركات بالإفصاح عن تأثير التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية توقيع عقد تمويل دراسة جدوى مشروع لانتاج البتروكيماويات بـ690 ألف دولار Advertisements انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الحرب التجارية وزير الاتصالات: بناء منظومة رقمية لحوكمة تأجير المحاجر بـ100 مليون جنيه بالقاهرة والمنيا وزيرة التخطيط تلتقي محافظ الوادي الجديد لبحث سبل استثمار الفرص التنموية فودافون مصر تتصدر قائمة أفضل مكان للعمل بمصر فى 2019 ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لأول مرة هذا الأسبوع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-12-2019 أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-12-2019 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2019 فى مصر

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