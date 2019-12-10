شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب.. بدء تداول أسهم «أرامكو» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
تتجه الأنظار غدًا الأربعاء، إلى سوق الأسهم السعودية، مع بداية تداول أسهم شركة أرامكو. ومن المقرر أن يبدأ التداول في العاشرة صباحًا.
وكانت "أرامكو" قد أعلنت رسميا، الجمعة الماضي، تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها. وأوضحت في بيان لها، أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 1.5% من إجمالي رأسمال الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يترقب.. بدء تداول أسهم «أرامكو» غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.