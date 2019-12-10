شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب.. بدء تداول أسهم «أرامكو» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

تتجه الأنظار غدًا الأربعاء، إلى سوق الأسهم السعودية، مع بداية تداول أسهم شركة أرامكو. ومن المقرر أن يبدأ التداول في العاشرة صباحًا.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت رسميا، الجمعة الماضي، تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها. وأوضحت في بيان لها، أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 1.5% من إجمالي رأسمال الشركة.