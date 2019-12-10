شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى أصول بنك فيصل الإسلامى إلى 100 مليار جنيه بنهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية، بحسب بيان صحفى للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، 84.9 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر لعام 2019 مقابل 74.9 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر لعام 2018 بنسبة نمو 13.4%، وبلغ إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار 92.4 مليار جنيه مقابل 81.4 مليار جنيه بنسبة 13.4%، وبلغت حقوق الملكية 14 مليار جنيه مقارنة بقيمة 11.9 مليار جنيه بنسبة نمو 17.2%.
وخلال فترة المقارنة، بلغت عدد الحسابات التى يديرها بنك فيصل الإسلامى لصالح عملائه 1.7 مليون حساب مقابل 1.6 مليون حساب بنسبة نمو 6.2%.
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