شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العضوية تحظر استفادة "كابيتال للسمسرة" بالمشاركة بالطرح القادم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قرارًا رقم 53 لسنة 2019، بحظر استفادة شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، من الخدمات والتسهيلات التى تقدمها البورصة فيما يتعلق بأول طرح قادم بالبورصة لاحق لتاريخ إخطار الشركة بالقرار، وعلى الشركة ضرورة الالتزام بكافة شروط وأحكام الطروحات، وكذا الضوابط والقرارات التى تعلنها البورصة فيما يخص تنفيذ الطرح والإجراءات والمواعيد والتعاملات بسوق العمليات OPR. Advertisements جاء ذلك بقرار لجنة العضوية رقم 89 لسنة 2015 والمعلن عنه على شاشات التداول بتاريخ 9 أغسطس لعام 2015 بشأن الممارسات التى تمت بالمخالفة للضوابط الخاصة بشأن الطروحات. كما قررت اللجنة، الموافقة على توفيق أوضاع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كأمين حفظ وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم (156) لسنة 2014 فى 11 مايو لعام 2014.

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