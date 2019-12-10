شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تمدد بدل غلاء المعيشة لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مددت شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للموظفين السعوديين لمدة عام.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه تم تمديد بدل غلاء المعيشة؛ وفق ضوابط تم إقرارها من قبل المجموعة.

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وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت تفاعلاً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية 2020م.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسة استثنائية، لمجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين، الجهات المختصة بتمديد بدل غلاء المعيشة لمدة عام.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، أمس الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.