60.8 مليارا بجيوب المواطنين في ختام العام الثاني لحساب المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

في ختام العام الثاني لبرنامج حساب المواطن، بلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمواطنين المستفيدين منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 نحو 60.8 مليار ريال.

Advertisements

وأودع برنامج حساب المواطن أمس مخصص دعم ديسمبر 2019 البالغ 2.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي التعويضات عن دفعات سابقة 416 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بنحو 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيرا إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وذكر القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52%، متجاوزا عددهن 809 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.