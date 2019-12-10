البنك الأهلي التجاري يكرم كأكبر الشركاء من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

حصل البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة على تكريم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC كأحد أكبر الشركاء في عمليات التمويل الإسلامية.

جاء ذلك خلال مؤتمر شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ISDB، الذى عُقد مؤخراً في مدينة جدة تحت عنوان "الاستثمار من أجل التأثير"، برعاية الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني بن سالم سنبل الذي قام بتسليم تكريم البنك للأستاذ خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي التجاري.

Advertisements

ومن جانبه، ثمّن رئيس المؤسسات المالية بالبنك الأهلي التجاري فهد موسى تكريم البنك، مشيراً إلى أن مساهمات البنك ودوره الفعال كشريك حيوي وداعم في تنمية الأعمال والمشروعات التابعة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يأتي منسجماً مع البرامج التي يقدمها من خلال برامج متنوعة، إدراكاً منه لأهمية هذه الشراكة في التنمية وتعزيزاً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به.

وأختتم موسى : أن فوز البنك بتكريم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يندرج ضمن مساهمته في دعم الأعمال التجارية وفرص التنمية باعتباره مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، كما يؤكد تكريم البنك الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC والبنك الأهلي وفرص التعاون الجديدة بين المؤسستين.

وتُعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC هي كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ISDB التي أنشئت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث أصبحت التجارة الدولية في العقود الاخيرة هي المحرك الرئيسي لتطوير البنية التحتية للدول النامية والمحفز الكبير للنمو الاقتصادي.