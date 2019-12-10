شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للأسهم الأمريكية رغم تطورات إيجابية على الصعيد التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم على نحو طفيف مع ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي وعلى الرغم من تطورات إيجابية تتعلق بالملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن أمريكا والصين تقتربان من تأجيل زيادة الرسوم الجمركية المنتظر تفعيلها في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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ويعني ذلك العمل بكثافة بين البلدين للتقارب من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



هذا، ومن المنتظر اليوم بدء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية، وسوف يستمر الاجتماع إلى الغد يعقبه قرار الفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 27889 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 3132 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ست نقاط) إلى 8628 نقطة.