شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض مع اقتراب تفعيل قرار حظر الصادرات الإندونيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم مع اقتراب الحكومة الإندونيسية من تفعيل قرار حظر صادرات المعدن بهدف تعزيز صناعة الصلب المحلية.



هذا، وتحاول إندونيسيا بناء مخزون واحتياطي من النيكل في العامين المقبلين بعد تفعيل قرار حظر تصديره في صورته الخام بداية من يناير/كانون الثاني.



وتهدف إندونيسيا أيضا إلى تقليل تصدير الموارد الطبيعية بوجه عام، وبالتوازي مع ذلك، ستبني مصاهر لمعادن مثل النيكل والنحاس.

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ليس هذا فقط، بل إن جاكرتا ستشجع المنتجين المحليين وشركات التعدين في البلاد على تعظيم القيمة والاستفادة من خامات المعادن الصناعية - بالطبع على رأسها النيكل - واستغلالها في منتجات وصناعات معالجة.



وستخدم النيكل بشكل كبير في صناعة الصلب المقاوم للصدأ بالإضافة إلى صناعات أخرى كالإلكترونيات ومنتجات البطاريات والمواد الكيميائية وغيرها من الصناعات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 13197.5 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 13416.5 دولار اليوم.