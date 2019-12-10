شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود عدد من القطاعات القيادية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6100.70 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6748.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% رابحاً 12.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4822.06 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 142 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار كويتى عبر 8196 صفقة.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، تلاه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 13.04%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.70%، فيما تصدر سهم "شركة الديرة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%.