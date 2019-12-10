شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 53.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8066.42 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% خاسراً 10.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6445.21 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 107.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 53 شركة، فيما تراجعت 129 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.54%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.26%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.07%، فقطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.95%. وجاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.73%، ثم شاكر نسبة 5.43%، ثم الكثيرى بنسبة 5.31%، فيما تصدر سهم "ثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.82% ثم المملكة بنسبة 6.05%، ثم بدجت السعودية بنسبة 3.52%.

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