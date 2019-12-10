شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: بناء منظومة رقمية لحوكمة تأجير المحاجر بـ100 مليون جنيه بالقاهرة والمنيا والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارات التخطيط والإصلاح الإدارى، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، قد وقعوا اتفاقا يهدف لإنشاء منصة معلومات جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بناء على تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى فى تصريحات صحفية بوقت سابق اليوم، إن مصر غنية بالمحاجر والملاحات ولكن نسبة مشاركتهم فى الناتج المحلى ضعيف، وبالتالى هذه المنصة تهدف لمتابعة ما يتم استخراجه من المحاجر والملاحات، مشيرة إلى أن هناك مركز للبيانات الجغرافية ويتم من خلاله عملية الربط الإلكترونى لنظام الخرائط.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن عدد المحاجر المرخصة فقط 3400 محجر، وهناك العديد من المحاجر غير المرخصة، موضحا أنه لا يوجد رقم صحيح تتعامل به الدولة مع المحاجر، لافتًا إلى أن المنصة المعلوماتية للمحاجر ستساهم فى تحديد ما يتم إنتاجه وما يتم سحبه من المحاجر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات: بناء منظومة رقمية لحوكمة تأجير المحاجر بـ100 مليون جنيه بالقاهرة والمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.