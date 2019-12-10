شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: بناء منظومة رقمية لحوكمة تأجير المحاجر بـ100 مليون جنيه بالقاهرة والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان مشروع إنشاء منصة معلومات جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، سيبدأ تجريبيا فى محافظتى القاهرة والمنيا لبناء المنظومة الرقمية بتكلفة 100 مليون جنيه يعقبه باقى محافظات الجمهورية.

وكانت وزارات التخطيط والإصلاح الإدارى، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، قد وقعوا اتفاقا يهدف لإنشاء منصة معلومات جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بناء على تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

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وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى فى تصريحات صحفية بوقت سابق اليوم، إن مصر غنية بالمحاجر والملاحات ولكن نسبة مشاركتهم فى الناتج المحلى ضعيف، وبالتالى هذه المنصة تهدف لمتابعة ما يتم استخراجه من المحاجر والملاحات، مشيرة إلى أن هناك مركز للبيانات الجغرافية ويتم من خلاله عملية الربط الإلكترونى لنظام الخرائط.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن عدد المحاجر المرخصة فقط 3400 محجر، وهناك العديد من المحاجر غير المرخصة، موضحا أنه لا يوجد رقم صحيح تتعامل به الدولة مع المحاجر، لافتًا إلى أن المنصة المعلوماتية للمحاجر ستساهم فى تحديد ما يتم إنتاجه وما يتم سحبه من المحاجر.