شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: حجم انجاز منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ينفذ لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن حجم الإنجاز بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه بسواعد مصرية بمشاركة الشركة الصينية، حيث يعمل بالمشروع نحو 600 مهندس، و4 آلاف عامل مصرى.‬

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‫وقال المهندس خالد عباس: خلال المؤتمر الصحفى، الذي نظمته شركة الصينية، نهدف لنقل خبرات الجانب الصينى للمهندسين والعمال المصريين، مضيفاً أن معدلات تنفيذ البرج الأيقوني، تتم لأول مرة بمصر، حيث يتم صب حوائط وسقف الدور فى 5 أيام ونصف اليوم، ونتوقع مضاعفة عدد العمال بالموقع خلال الـ٦ أشهر المقبلة لتنفيذ أعمال التشطيبات.‬

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‫وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم البدء فى أعمال التشطيبات فى شهر يناير المقبل، وسنبدأ فى استلام الأبراج فى منتصف 2021، مؤكداً أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد نقلة كبيرة فى مجال الهندسة بمصر.‬

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‫من جانبه عبر الوزير المفوض والمستشار التجارى للسفارة الصينية بالقاهرة، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر، مؤكداً على قوة العلاقات بين مصر والصين، فمنذ عام 1956 والبلدان تربطهما علاقات دبلوماسية، ومصر من أول الدول الإفريقية التى تقيم علاقات مع الصين.‬

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‫وأضاف الوزير المفوض والمستشار التجارى للسفارة الصينية بالقاهرة، أن مصر من أوائل دول العالم مشاركة فى مبادرة الحزام والطريق، وهناك تعاون كبير بين مصر والصين فى المجالات المختلفة، حيث تعمل العديد من الشركات الصينية فى المشروعات المختلفة بمصر، والتى توفر الآلاف من فرص العمل، مؤكداً أنه على يقين من تعميق علاقات التعاون بين مصر والصين، لتحقيق رؤية مصر 2030.‬

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‫كما أكد المدير العام لشركة cscec الصينية، أن الشركة تعمل فى مصر منذ نحو 30 عاما، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو أهم مشروعات الشركة بمصر.‬

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‫وأضاف المدير العام للشركة: لأول مرة تقوم شركة صينية بنشر تقرير فى مصر، حول مسئوليتها المجتمعية فى المشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة، والمساهمة فى تنفيذ رؤية مصر 2030.‬