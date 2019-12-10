تنشيط السياحة تروج لأسوان بالتزامن مع إنطلاق منتدى السلام والتنمية المستدامة

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وقالت الهيئة من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "أسوان ليست مجرد مكان لزيارة المعالم الأثرية، فهي مدينة جميلة تطل على النيل ومليئة بالخضرة"، وأضافت: "تجمع حديقة أسوان النباتية أنواع مختلفة من النباتات والنخيل ودائما ما يفوح منها نسيم خشب الصندل المنتشر في جميع أنحاءها".
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية والحفاظ على سيادة ووحدة القارة، كما سيناقش قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية من منظور اجتماعي وثقافي واقتصادي؛ لتعزيز العمل المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات ودعم السلام والتنمية.
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