الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 3.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.61 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 201.1 مليون سهم محققة ما قيمته 319.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2589 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 16 سهما، واستقرت 6 أسهم.

 

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فقطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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