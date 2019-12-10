شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 201.1 مليون سهم محققة ما قيمته 319.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2589 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 16 سهما، واستقرت 6 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فقطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%.
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