شكرا لقرائتكم خبر عن "أموك" تبدأ في تصدير شحنات المازوت لأول مرة بالسعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" إحدي شركات قطاع البترول، ولأول مرة في تاريخها بربط تصديرها للمازوت بالسعر العالمي لمازوت منخفض الكبريت وذلك بعد قيامها بالتعاقد علي تصدير شحنتين من المازوت، حيث تم بالفعل تصدير الشحنة الاولي، وجاري التجهيز لتصدير الشحنة الثانية في القريب العاجل .

في إطار المنظومة التي وضعتها شركة أموك لتحسين إقتصادياتها بهدف مواجهة تقلب الاسعار العالمية وقرب تنفيذ إتفاقية IMO 2020 باستخدام مازوت منخفض الكبريت (0.5%) كوقود للسفن وما أستتبعه من إنخفاض كبير جداً لسعر المازوت مرتفع الكبريت والذي كان له مردود سلبي علي الشركة في الفترة السابقة.

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هذا وتزامن مع هذه الخطوة الهامة تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح الشركة في تحسين شروط العقد المبرم مسبقاً لتصدير المازوت مرتفع الكبريت بحيث شمل هذا تقليص عدد الشحنات وكذلك تحسين المعادلة السعرية في الشحنات المتبقية مما ساهم في تحسين اقتصاديات الشركة.

وتجدر الاشارة إلي أن الشركة بصدد اتخاذ خطوات أخري في القريب العاجل من شأنها التغلب علي الصعاب الحاليه التي تواجه الشركة ويتوقع لها مردود إيجابي علي اقتصاديات الشركة.