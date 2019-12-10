جرير توقع عقد شراكة مع روبين العربية بقيمة 500 ألف ريال سنوياً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة جرير للتسويق عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بلازا التجاري المملوك لشركة روبين العربية، الواقع على طريق الدائري الشمالي بين مخرج التخصصي والأمير تركي.
وحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" تبلغ مدة العقد سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد، وتبلغ قيمة العقد 500 ألف ريال سنوياً بالإضافة للتكاليف الفعلية لطاقم العمل.
وذكرت أن الأثر المالي للعقد سيظهر خلال الربع الرابع 2019م.
وذكرت جرير للتسويق أن شركة روبين العربية مملوكة بنسبة (50%) لشركة جرير للتطوير التجاري المملوكة بطريقة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق وهم الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، والأستاذ/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل.
وأكدت الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الإعتيادية ولم يتضمن أية مزايا تفضيلية، وأنه سيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.
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