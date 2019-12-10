شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للهبوط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بجانب تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع اقتراب موعد تطبيق رسوم أمريكية ،ويكبح توسيع الخسائر توقعات انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.87$، وسجل أعلى مستوي عند 59.38$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.05$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.68$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات يوم الاثنين منخفضا بنسبة 0.4% ،فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 59.81$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنفس النسبة تقريبا ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوى 64.86$ للبرميل الأعلى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 6.5% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ،بعد اتفاق أوبك الجديد ،وبدعم انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

تجددت مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،مع اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية فى 15 كانون الأول/ديسمبر على واردات صينية بقيمة 156 مليار$ ، دون إحراز أكبر اقتصادين فى العالم أي تقدما جديدا فى طريق إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.