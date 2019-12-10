شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لأول مرة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 جنيه ليغلق عند مستوى 694.747 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 86.8 مليون ورقة مالية بقيمة 534 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.7 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.86%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 16 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 16028 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 5038 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 25 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.