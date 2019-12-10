شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تحدث ميزات جديدة للمستخدمين باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن عدد من المبادرات الجديدة التي تدعم التزامها بتطوير منتجات لاحتياجات المستخدمين في العالم العربي، خاصة بمحرك البحث وإطلاق خدمة "مساعد جوجل" باللغة العربية في 15 دولة، وإضافة ميزة أمان جديدة على خدمة الخرائط، ومنحة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم برامج المهارات الرقمية في عام 2020.





وتشمل المبادرات: تجربة بحث مرئية وأكثر دقّة باللغة العربية

تعدّ السينما والموسيقى والرياضة من بين أكثر المواضيع التي يبحث عنها المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والآن، يمكنهم الاطّلاع على أجوبة لأكثر الأسئلة الشائعة في مربّع واحد بسيط، ما يسهّل الحصول على المعلومات بشكل أسرع.

ميزة "الإجابة عبر الفيديو" (Cameos) الجديدة الخاصة بالمشاهير على محرّك بحث Google – يميل الأفراد إلى البحث عن المشاهير بكثرة، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق ميزة "الإجابة عبر الفيديو" التي تتيح للمشاهير بنشر مقاطع فيديو للإجابة عن أسئلة جمهور على الصفحة الرئيسية لمحرّك البحث.

مساعد افتراضي عربي في 15 دولة – إنّ "مساعد Google" الافتراضي الذي تم تصميمه لمساعدة الأفراد في إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المروري، سيكون متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم اللهجات المحلية في 15 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، تمّ إطلاق "مساعد Google" في العام 2019 في كلّ من مصر والسعوديّة.

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تحديثات جديدة لخرائط Google –

ميزة أمان جديدة على "خرائط Google" – تهدف هذه الميزة إلى تحذير المستخدمين عند الخروج عن المسار المقترح بأكثر من 500 متر، وتتيح لهم أيضًا خيار مشاركة مسارهم مباشرةً مع الأصدقاء والعائلة.

ميّزة التنقّل بالدراجة - تساعد الميّزة صاحبي الدرّاجات النّارية في مصر على التنقل خلال الازدحام المروري.

منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لتعزيز المهارات الرقمية – تعتزم Google.org إعادة تقديم منحة بقيمة مليون دولار أمريكي إلى "إنجاز"، المنظمة غير الحكومية المتخصصة في تدريب الشباب، وذلك في إطار دعم برامج تعزيز المهارات الرقمية باللغة العربية والوصول إلى أكثر من 100.000 شخص إضافي في العام 2020.