شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون مصر تتصدر قائمة أفضل مكان للعمل بمصر فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية تقريرا عن تصدر فودافون مصر، جزء من فودافون البريطانية الدولية، قائمة أفضل الأماكن للعمل فيها بمصر لعام 2019.

وأوضحت الوكالة أن البرنامج السنوى المرموق "أفضل الأماكن للعمل" يحدد كبار الشركات حول العالم، ويوفر لهم الفرصة لمعرفة المزيد عن التواصل مع موظفيهم وإرضائهم، وتكريم هؤلاء الذين يقدمون خبرة عمل متميزة، ورعاية وتطوير المواهب على جميع المستويات، والتى تسعى جاهدة لتحسين ممارسات التوظيف بشكل مستمر.

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وحصلت فودافون مصر على درجات مرتفعة فى عدد من الجوانب الخاصة بالعمل مثل القيادة والتعلم والتطوير والثقافة تقديرا لالتزام الشركة بضمان آفاق وظيفية مثيرة لموظفيها واستقطاب أفضل المواهب بشروط مميزة وبذل جهود متواصلة لتطوير الموظفين وفتح أبواب الفرص أمامهم.

وقال ألكسندر فرونت كورتيل، رئيس مجلس إدارة فودافون مصر أن الشركة عملت جاهدة من أجل خلق ثقافة حيث يشعر الجميع بأنهم مندمجون وملهمون ليكونوا فى أفضل أحوالهم، وتتطلع دائما للتحسين فى ثلث مجالات رئيسية، بناء قاعدة مواهب رقمية، والاستثمار فى الموهبة الرقمية المستقبلية، وخلق مكان عمل متنوع وشامل.

بينما قالت نجلاء قناى، مدير الموارد البشرية فى فودافون مصر أن الشركة أصبحت بفخر واحدة من أفضل الأماكن للعمل على مدار السنين، ليس فقط فى مصر ولكن أيضا فى أفريقيا، من خلال العمل الجاد، وتركيز الأفراد واستراتيجيات التفكير، وحصلت على مكانتها فى قلوب وعقول موظفيها.