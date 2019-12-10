شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل انطلاق فعاليات الاجتماع الأخير لمناقشة السياسة النقدية خلال هذا العام لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,465.60$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,461.79$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,460.04$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ،معوضا جزء بسيط من خسائره التي تكبدها يوم الجمعة عقب بيانات توظيف قوية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى العملات ذات العائد المرتفع ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على بضائع صينية بقيمة 156 مليار$ فى 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات الاجتماع الأخير لمناقشة السياسة النقدية خلال 2019 لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75% ،والاكتفاء بما تم تنفيذه من دورة تخفيض الفائدة (ثالث مرات) خلال هذا العام.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة خلال العام الجديد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 886.23 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.