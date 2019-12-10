شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف مكاسبها قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى ظل حالة من الارتياح تسيطر على السوق ، عقب قرار تحالف "أوبك بلس" الأخير بتعميق خفض الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل ، ويدعم الأسعار أيضا توقعات انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.38$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.87$، وسجل أدنى مستوي عند 58.66$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 64.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.05$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.90$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات يوم الاثنين منخفضا بنسبة 0.4% ،فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 59.81$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنفس النسبة تقريبا ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوى 64.86$ للبرميل الأعلى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 6.5% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ،بعد اتفاق أوبك الجديد ،وبدعم انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

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أعلن تحالف "أوبك بلس" يوم الجمعة الموافقة رسميا على إجراء خفض إضافي بحوالي 500 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبموجب هذا الاتفاق المبدئي يكون إجمالي حجم التخفيضات الجديدة 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي ،تنفذ فقط خلال فترة ثلاثة أشهر ،تنتهي فى 31 آذار/مارس القادم.

وقرر التحالف العالمي عقد اجتماع استثنائي فى أوائل آذار/مارس 2020 بهدف مراجعة سياسة الإنتاج ،وتقييم مدي تأثير الخفض الجديد فى تحقيق توازن أكثر فعالية.

وقال بنك جولدمان ساكس "إن قرار أوبك يعد تحولا مهما فى الإستراتيجية لإدارة الاختلالات فى السوق قصيرة الأجل ،بدلا من محاولة تصحيح الاختلالات المتصورة على المدي الطويل من خلال التزامات مفتوحة".

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.