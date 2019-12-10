شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة بالاقتصاد الألماني تقتحم المنطقة الإيجابية وتسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 10.7 نقطة ،فى أول قراءة إيجابية خلال الثمانية أشهر الأخيرة ، وبأفضل قراءة منذ شباط/فبراير 2018 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 1.1 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة سالب 2.1 نقطة ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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