شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 76.26، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -0.48 نقطة ليستقر عند سعر 75.33 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 76.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة القياسي 80.68.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد