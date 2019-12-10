شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.11 نقطة ليستقر عند سعر 142.83 دولار، ورغم تواضع مكاسب السهم الأخيرة إلا أنه استقر بها أعلى مستوى الدعم 141.13، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 159.34 إلى 111.71)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 141.13، ليستهدف مستوى المقاومة التالي والأخير من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 148.08 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد