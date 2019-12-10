شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي انخفاض السهم وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة، ليحافظ من خلالها على الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -0.79 نقطة ليستقر عند سعر 115.06 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 113.35، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 127.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه